13 Eylül 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Karius pazarlığı

Karius pazarlığı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.09.2019

yönetimi, ikinci feda dönemi için çalışmalara şimdiden başladı. Yönetim, yeni dönemde bir oyuncuya verilecek en yüksek maaşı 2 milyon euro olarak belirledi. Siyah-beyazlıların amaçlarından birisi de takıma iyice uyum sağlayan kaleci 'un bonservisini almak. , 8 milyon Euro satın alma bedeli bulunan Alman kaleci için ’a 4 milyon Euro teklif sunacak.

Sözleşmesinde 8 milyon euro'luk satın alma bedeli bulunan Alman kaleci için 'ın belirlediği rakamın 4 milyon euro. Bu arada 'e de yeni bir teklif sunulacağı belirtildi. Geçen sezon lig dahil 3 kulvarda 38 maçta 3 bin 114 maçta forma giyen Gökhan Gönül, bu sezon Douglas'ın transferine rağmen ilk 3 maçta da 90 dakika forma giydi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül için yönetimin yazılı olmayan bir anlaşması var. O da Gökhan'a kulvarda 30 maçın üzerinde forma giymesi durumunda 1 yıllık ekstra sözleşme verilmesi.

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