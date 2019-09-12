12 Eylül 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Fikret Orman Mersin'de çocuklarla buluştu

Fikret Orman Mersin'de çocuklarla buluştu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.09.2019

Kulübü Başkanı , 'nde kalan çocuklarla buluştu. Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Orman, burada imza verip, fotoğraf çektirdi. Beşiktaş marşları eşliğinde çocuklara içerisinde Beşiktaş ürünlerinin olduğu çanta hediye eden Orman, çocuklarla yakından ilgilendi. Orman, etkinlikte yaptığı konuşmada, böyle bir organizasyonda olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Beşiktaşlılığın özünün insanları mutlu etmek olduğunu ifade eden Orman, camia olarak insanlarla beraber olmaya ve daha fazla insana dokunmaya çalıştıklarını kaydetti.

'de güzel bir organizasyonun yapıldığına değinen Orman, "Maçlar sahada oynanıyor. Bazı zamanlar başkanlar dışarda oynamaya da kalkıyor ama biz sahada kalması için uğraş veriyoruz. Mersin Beşiktaşlılar Derneğine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon. için dünyanın her yerinde taraftar var ama bu bölgede çok taraftarımız var. Beşiktaş futbol takımı 12 Ekim'de 'da, ile dostluk maçı yapacak. Onu bilerek organize ettik. Buradaki taraftarımız ve takımımız bir araya gelecek. O zaman da burada olacağız." diye konuştu.

Kurum Müdürü Faruk Azgıt ise etkinlikten dolayı çocukların çok sevindiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Mersin Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ufuk Onuk ise Beşiktaşlılığın farklı bir duygu olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından çocuklar tarafından yapılan bir tablo Orman'a hediye edildi.

Etkinlik, Beşiktaş logolu pastanın kesilmesinin ardından sona erdi.



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