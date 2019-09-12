12 Eylül 2019, Perşembe
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Quaresma'dan Fikret Orman'a ağır sözler!
Beşiktaş'ta iki farklı dönemde uzun süre forma giydikten sonra transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Kasımpaşa'ya transfer olan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, çarpıcı açıkmalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman için ağır ifadeler kullandı.
Giriş Tarihi: 12.09.2019 20:23 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 20:27
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