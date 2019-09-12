12 Eylül 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Quaresma'dan Fikret Orman'a ağır sözler!

Beşiktaş'ta iki farklı dönemde uzun süre forma giydikten sonra transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Kasımpaşa'ya transfer olan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, çarpıcı açıkmalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman için ağır ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 12.09.2019 20:23 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 20:27
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Quaresma'dan Fikret Orman'a ağır sözler!
beIN Sports'a konuşan Ricardo Quaresma, "Bu sezon benim son sezonum olmayacak. Çünkü hem fiziksel hem de psikolojik açıdan kendimi iyi hissediyorum.
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Quaresma'dan Fikret Orman'a ağır sözler!
Geçen senelerde gösterdiğim performansı ve profesyonelliği Kasımpaşa'da da göstermeye çalışacağım."
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Quaresma'dan Fikret Orman'a ağır sözler!
'EMRE'NİN İNANILMAZ BİR KALİTESİ VAR'
''Emre Belözoğlu gerçekten hayran olduğum bir oyuncu, inanılmaz bir kalitesi var. Saha içinde bulunduğu zaman yarattığı farkı görebiliyorsunuz.
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Quaresma'dan Fikret Orman'a ağır sözler!

Bence genç Türk oyuncular için oldukça iyi bir örnek. İzlemeleri ve takip etmeleri gereken biri.''
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Quaresma'dan Fikret Orman'a ağır sözler!
F.BAHÇE VE G.SARAY SÖZLERİ
Fenerbahçe veya Galatasaray'dan cazip bir teklif gelseydi kabul eder miydin' sorusuna Ricardo Quaresma: "Zor bir soru değil, Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takımda oynamak istemediğimi hep söyledim. Ama maalesef Beşiktaş Başkanı beni istemedi.
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