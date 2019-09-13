Beşiktaş kafilesi Gaziantep'e geldi

Süper Lig'de yaz transfer döneminin sona ermesiyle birlikte başta dört büyükler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, yaptıkları takviyelerle ara transfer dönemine kadar mücadele edecekleri kadroları oluşturdu. Falcao, Gustavo, Sturridge ve Elneny gibi yıldızların gelmesiyle de ligimizin marka değeri arttı. Peki, FIFA 20 ratinglerine göre Süper Lig'in en iyi futbolcusu kim? İşte Falcao'yu geride bırakan sürpriz isim...