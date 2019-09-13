13 Eylül 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş kafilesi Gaziantep'e geldi

Beşiktaş kafilesi Gaziantep'e geldi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.09.2019

Futbol Takımı, 'in 4. haftasında Gazişehir ile yarın deplasmanda yapacağı maç için Gaziantep'e geldi.Gaziantep Havalimanı'nda tezahüratlarda bulunan siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarını havalimanından çıktığı anda coşkuyla karşıladı.

Taraftarın sevgi gösterisine el sallayarak karşılık veren futbolcular, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi, formalarını imzaladı.

Güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen siyah-beyazlı kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

Gazişehir ile arasında Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.


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