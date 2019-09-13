13 Eylül 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş kafilesi Gaziantep'e geldi
Giriş Tarihi: 13.09.2019
Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep ile yarın deplasmanda yapacağı maç için Gaziantep'e geldi.Gaziantep Havalimanı'nda tezahüratlarda bulunan siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarını havalimanından çıktığı anda coşkuyla karşıladı.
Taraftarın sevgi gösterisine el sallayarak karşılık veren futbolcular, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi, formalarını imzaladı.
Güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen siyah-beyazlı kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.
Gazişehir Gaziantep ile Beşiktaş arasında Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"