05 Eylül 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş salonda çalıştı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.09.2019

, 'in 4'üncü haftasında FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlıların basına kapalı yaptığı çalışma, yaklaşık 1 saat sürdü. Antrenmana milli takımlarda olan oyuncularla tedavilerine devam edilen , ve izinli olan Abdoulay Diaby katılmadı. Teknik direktör yönetiminde salonda yapılan antrenman ısınma ve streching çalışması ile başladı. Ardından denge ve kuvvet çalışmasının yer aldığı istasyonlar değişmeli olarak yapıldı. Antrenman, streching çalışması ile sona erdi.

, FK maçı hazırlıklarına bugün saat 18.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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