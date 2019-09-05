05 Eylül 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş'ta Gazişehir maçı hazırlıkları sürdü
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.09.2019

, 'in 4. haftasında Gazişehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve istasyon koşuları ile başladı.

İdman, dar alanda top kontrolü ve pas çalışmasının ardından yarı sahada yapılan çift kale taktik maçla devam etti. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

İdmana milli takım kamplarında bulunan futbolcuların yanı sıra tedavilerine devam edilen , , ve katılmadı. İzinli olan Abdoulay Diaby de antrenmanda yer almadı.

Öte yandan antrenmanı Adana Futbol Okulu öğrencileri de takip etti. Abdullah Avcı ile siyah-beyazlı oyuncular, idmanın ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Gazişehir mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

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