12 Eylül 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Diaby'e serum takıldı

Diaby'e serum takıldı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.09.2019

, 'de Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlıların büyük umutlarla transfer ettiği yıldız oyuncu ateşi yükseldiği ve serum tedavisi uygulandığı için dünkü idmana çıkmadı.

'nde basına kapalı yapılan çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana ateşi yükseldiği için serum tedavisi uygulanan katılmadı. takımla çalışırken; , ve 'a özel program uygulandı. Milli takımdan dönen Dorukhan Toköz ise rejenerasyon çalışması yaptı. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdmanda denge, kuvvet çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve pas şut çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

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