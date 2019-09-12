Diaby'e serum takıldı

Beşiktaş, Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlıların büyük umutlarla transfer ettiği yıldız oyuncu Abdoulay Diaby ateşi yükseldiği ve serum tedavisi uygulandığı için dünkü idmana çıkmadı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana ateşi yükseldiği için serum tedavisi uygulanan Abdoulay Diaby katılmadı. Caner Erkin takımla çalışırken; Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson'a özel program uygulandı. Milli takımdan dönen Dorukhan Toköz ise rejenerasyon çalışması yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdmanda denge, kuvvet çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve pas şut çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.