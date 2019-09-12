Diaby'e serum takıldı
Beşiktaş, Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlıların büyük umutlarla transfer ettiği yıldız oyuncu Abdoulay Diaby ateşi yükseldiği ve serum tedavisi uygulandığı için dünkü idmana çıkmadı.
Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana ateşi yükseldiği için serum tedavisi uygulanan Abdoulay Diaby katılmadı. Caner Erkin takımla çalışırken; Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson'a özel program uygulandı. Milli takımdan dönen Dorukhan Toköz ise rejenerasyon çalışması yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdmanda denge, kuvvet çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve pas şut çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"