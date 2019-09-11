11 Eylül 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Beşiktaş futbolcu maaşlarında indirime gidecek!

Beşiktaş'ta ekonomik sıkıntılar devam ediyor. Son 2 sezondur Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyen siyah-beyazlılar oyuncu maaşlarında indirime gidiyor. Özellikle bazı oyuncuların yıllık maaliyetinin fazla olması yöneticileri düşündürüyor. Bu nedenle Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetimi yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.09.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 10:02
  • 1
  • 12
Beşiktaş futbolcu maaşlarında indirime gidecek!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yaptığı açıklamalarla futbol takımında küçülmeye gideceklerini ifade etmişti.

  • 2
  • 12
Beşiktaş futbolcu maaşlarında indirime gidecek!

Bu sezona da ekonomik sıkıntılarla başlayan siyah-beyazlılar Quaresma ve Medel gibi yıllık maaliyeti yüksek futbolcularla yollarını ayırmıştı.

  • 3
  • 12
Beşiktaş futbolcu maaşlarında indirime gidecek!

Ekonomik sıkıntılar yüzünden yönetim yaz transfer sezonunda düşük maaliyetli oyunculara yönelmiş, aynı zamanda bonservis ödememek için kiralama yöntemine gitmişti.

  • 4
  • 12
Beşiktaş futbolcu maaşlarında indirime gidecek!

Yönetimin bu konudaki bir diğer planı ise ortaya çıktı.

  • 5
  • 12
Beşiktaş futbolcu maaşlarında indirime gidecek!

ajansspor.com'un haberine göre, siyah-beyazlılar bu sezon kadroda bulunan bazı oyuncularından yıllık maaşlarında indirime gitmesini isteyecek.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör