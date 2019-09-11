Beşiktaş futbolcu maaşlarında indirime gidecek!

Beşiktaş'ta ekonomik sıkıntılar devam ediyor. Son 2 sezondur Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyen siyah-beyazlılar oyuncu maaşlarında indirime gidiyor. Özellikle bazı oyuncuların yıllık maaliyetinin fazla olması yöneticileri düşündürüyor. Bu nedenle Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetimi yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.09.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 10:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





