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Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz paylaşımı: Gurur duyuyoruz
Giriş Tarihi: 12.09.2019
Siyah-beyazlıların genç yıldızı Dorukhan Toköz, ilk alkışı kulübünden aldı... Beşiktaş Kulübu, salı günü oynanan Moldova maçındaki performansıyla dikkat çeken Dorukhan’la ilgili “gurur” başlıklı bir paylaşımda bulundu.
Beşiktaş, Moldova maçında performansıyla dikkat çeken Dorukhan Toköz'le ilgili bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda "Milli Takım formasıyla sahaya çıktığı son 3 maçta 1 gol, 2 asist" ifadeleri kullanılırken 'gurur' başlığı atıldı. Dorukhan da maçtan sonra yaptığı açıklamada "Yeni jenerasyon olarak çok iyi anlaşıyoruz. Çok iyi arkadaşlıklarımız var. Direkt şampiyonaya gitmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemizin de yüzünü kara çıkarmadan inşallah turnuvaya gideceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
İşte o paylaşım:
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