12 Eylül 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz paylaşımı: Gurur duyuyoruz

Beşiktaş'tan Dorukhan paylaşımı: Gurur duyuyoruz
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.09.2019

Siyah-beyazlıların genç yıldızı , ilk alkışı kulübünden aldı... Kulübu, salı günü oynanan Moldova maçındaki performansıyla dikkat çeken Dorukhan’la ilgili “gurur” başlıklı bir paylaşımda bulundu.

, Moldova maçında performansıyla dikkat çeken 'le ilgili bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda " formasıyla sahaya çıktığı son 3 maçta 1 gol, 2 asist" ifadeleri kullanılırken 'gurur' başlığı atıldı. Dorukhan da maçtan sonra yaptığı açıklamada "Yeni jenerasyon olarak çok iyi anlaşıyoruz. Çok iyi arkadaşlıklarımız var. Direkt şampiyonaya gitmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemizin de yüzünü kara çıkarmadan inşallah turnuvaya gideceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

İşte o paylaşım:

Beşiktaş ve Trabzonspor kadrolarını TFF'ye iletti haberin devamı

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