11 Eylül 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

İnatçı Lens

İnatçı Lens
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 11.09.2019

'ta Hollandalı kanat oyuncusu 'in durumu gittikçe daha belirsiz bir hal alıyor. N’Koudou ve Diaby transferleriyle kanatlarını güçlendiren Q7’den sonra Lens’i de göndermek istiyor ama Hollandalı ayrılmamakta ısrarcı.

N'Koudou ve Diaby transferleri sonrasında kanatları yenilenen 'ta, Q7'nin de ayrılmasına izin veren teknik direktör Avcı sezonu Orkan ve Boyd'u yedekte tutarak devam etme kararı aldı. Tecrübeli hocanın bu kararı Lens'e de iletildi. Avcı, takımın en fazla kazanan 3. oyuncusunun kanat rotasyonunda 5. seçenek olarak durmasının sıkıntı yaratacağını söyleyip, "Kesinlikle yollar ayrılmalı" mesajı verdi. ve BAE'den Lens için teklif beklenirken, Hollandalı ise yedeklikten rahatsız olmayacağını paylaştı.

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