11 Eylül 2019, Çarşamba
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İnatçı Lens
Giriş Tarihi: 11.09.2019
Beşiktaş'ta Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens'in durumu gittikçe daha belirsiz bir hal alıyor. N’Koudou ve Diaby transferleriyle kanatlarını güçlendiren Kartal Q7’den sonra Lens’i de göndermek istiyor ama Hollandalı ayrılmamakta ısrarcı.
N'Koudou ve Diaby transferleri sonrasında kanatları yenilenen Beşiktaş'ta, Q7'nin de ayrılmasına izin veren teknik direktör Avcı sezonu Orkan ve Boyd'u yedekte tutarak devam etme kararı aldı. Tecrübeli hocanın bu kararı Lens'e de iletildi. Avcı, takımın en fazla kazanan 3. oyuncusunun kanat rotasyonunda 5. seçenek olarak durmasının sıkıntı yaratacağını söyleyip, "Kesinlikle yollar ayrılmalı" mesajı verdi. Katar ve BAE'den Lens için teklif beklenirken, Hollandalı ise yedeklikten rahatsız olmayacağını paylaştı.
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