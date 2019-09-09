Kartal'da hedef 5'te 5!

Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, zorlu bir fikstür dönemine giriyor. Lig ve Avrupa lig'inde önemli maçlara çıkacak olan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Abdullah Avcı hedefini belirledi. İşte son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 09.09.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 10:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





