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Kartal'da hedef 5'te 5!
Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, zorlu bir fikstür dönemine giriyor. Lig ve Avrupa lig'inde önemli maçlara çıkacak olan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Abdullah Avcı hedefini belirledi. İşte son dakika Beşiktaş haberleri...
Giriş Tarihi: 09.09.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 10:16
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