09 Eylül 2019, Pazartesi

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Kartal'da hedef 5'te 5!

Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, zorlu bir fikstür dönemine giriyor. Lig ve Avrupa lig'inde önemli maçlara çıkacak olan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Abdullah Avcı hedefini belirledi. İşte son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 09.09.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 10:16
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Kartal'da hedef 5'te 5!

Beşiktaş, Süper lig'e Sivasspor deplasmanında alınan 3-0'lık beklenmedik mağlubiyetle başladı.

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Kartal'da hedef 5'te 5!

Sivasspor deplasmanında aldığı bu mağlubiyetle taraftarını üzen siyah-beyazlılar ligin 2.haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek taraftarlarının gönlünü almıştı.

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Kartal'da hedef 5'te 5!

Abdullah Avcı'nın talebeleri ligin 3.haftasında bu kez sahasında lige iyi başlayan Rizespor'u konuk etti.

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Kartal'da hedef 5'te 5!

Mücadelede üstün oynamasına karşın sahadan bir puanla ayrılan Beşiktaş'ta bu beklenmedik puan kaybı moralleri bozdu.

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Kartal'da hedef 5'te 5!

3 haftalık bu süreçte topladığı 4 puanla beklentilerin altında kalan siyah-beyazlıları kritik 5 maç bekliyor.

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