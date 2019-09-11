Beşiktaş iyiye gidiyor

Oyuncuların idmandaki hırsı görenlere maşallah dedirtiyor. Tekmeye kafa uzatan siyah-beyazlı takımın çalışmasında kemik sesleri yükseliyor. Antrenmanları yakından takip eden teknik patron Abdullah Avcı da her oyuncusuyla bire bir ilgileniyor. Üstelik sakatlarda da iyileşme var.

Sezona istediği gibi başlayamasa da Rizespor ile oynanan karşılaşmada oyun anlamında iyi sinyaller veren Beşiktaş, gün geçtikçe daha da iyiye gidiyor. Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarına dün sabah yaptığı idmanla devam eden siyah-beyazlılarda oyuncuların müthiş performansı dikkatlerden kaçmadı.

HERKES ÇOK MEMNUN

1.5 saat süren çalışmada, kaleciden forvet mevkiine kadar oldukça hırslı çalışan futbolcular teknik heyetin takdirini kazandı. Teknik direktör Abdullah Avcı da antrenmanda oyuncuları yakından takip edip zaman zaman bire bir uyarılarda bulundu.

ŞUT ÇALIŞTILAR

Öte yandan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından denge, kuvvet çalışması, 5'e 2 idmanı, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve pas şut denemeleri yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Milli takımlarda olan futbolcular ile salonda çalışan Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup antrenmana katılmadı.