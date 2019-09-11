11 Eylül 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş iyiye gidiyor

Beşiktaş iyiye gidiyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 11.09.2019

Oyuncuların idmandaki hırsı görenlere maşallah dedirtiyor. Tekmeye kafa uzatan siyah-beyazlı takımın çalışmasında kemik sesleri yükseliyor. Antrenmanları yakından takip eden teknik patron da her oyuncusuyla bire bir ilgileniyor. Üstelik sakatlarda da iyileşme var.

Sezona istediği gibi başlayamasa da Rizespor ile oynanan karşılaşmada oyun anlamında iyi sinyaller veren , gün geçtikçe daha da iyiye gidiyor. Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarına dün sabah yaptığı idmanla devam eden siyah-beyazlılarda oyuncuların müthiş performansı dikkatlerden kaçmadı.

HERKES ÇOK MEMNUN

1.5 saat süren çalışmada, kaleciden forvet mevkiine kadar oldukça hırslı çalışan futbolcular teknik heyetin takdirini kazandı. Teknik direktör da antrenmanda oyuncuları yakından takip edip zaman zaman bire bir uyarılarda bulundu.

ŞUT ÇALIŞTILAR

Öte yandan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından denge, kuvvet çalışması, 5'e 2 idmanı, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve pas şut denemeleri yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Milli takımlarda olan futbolcular ile salonda çalışan ve antrenmana katılmadı.

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