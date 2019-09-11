11 Eylül 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Adam Bogdan, Karius'u suçladı

Adam Bogdan, Karius'u suçladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 11.09.2019

Macar kaleci , 'un kendisini serbest bırakmasından sonra takımsız kalmasına bakmadan, Loris Karius'un Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında yaptığı hatayı gündeme getirdi.

Final maçında Alman kalecinin yedeği olan 31 yaşındaki , "Ne hissedeceğini tahmin edebiliyorum. Çok kötü olmalı. O hataları yapmak kimse için iyi olmaz. İlginç bir gündü. Çünkü herkes çok olumluydu. Kazanabileceğimize inanıyorduk, onun yüzünden bu şansı kaçırdık" dedi. Bogdan'ın sözlerine anlam verilemedi.

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