Adam Bogdan, Karius'u suçladı

Macar kaleci Adam Bogdan, Liverpool'un kendisini serbest bırakmasından sonra takımsız kalmasına bakmadan, Loris Karius'un Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında yaptığı hatayı gündeme getirdi.

Final maçında Alman kalecinin yedeği olan 31 yaşındaki Adam Bogdan, "Ne hissedeceğini tahmin edebiliyorum. Çok kötü olmalı. O hataları yapmak kimse için iyi olmaz. İlginç bir gündü. Çünkü herkes çok olumluydu. Kazanabileceğimize inanıyorduk, onun yüzünden bu şansı kaçırdık" dedi. Bogdan'ın sözlerine anlam verilemedi.