Emre Kılınç ısrarı

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden Emre Kılınç için, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, siyah-beyazlıların sezon başında teklif yaptığını açıkladı. Çalımbay, Kılınç için “Devre arası ne olur bilemeyiz” dedi.

Tecrübeli hoca, "Emre sezon başı gidebilseydi bizim için iyi olurdu. Hemen yeni bir arkadaş kazandırabilirdik. Zaman ilerledikçe az kalınca Emre'yi verme şansımız olmadı. En son Beşiktaş istedi Emre'yi. Devre arası ne olur bilemeyiz! Şimdi Emre'nin yapacağı şey; gelecek burada kapasitesinin en üst seviyesine çıkacak. İlk yarıda mı gider? Sezon sonu mu gider? Ya da kulübümüzde mi kalır? Onun cevabını kendisi verecektir. Ama Emre çok iyi oyuncu, Transfer yapılacaksa zamanlaması iyi olmalı" ifadelerini kullandı.