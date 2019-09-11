11 Eylül 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Emre Kılınç ısrarı

Emre Kılınç ısrarı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 11.09.2019

'ın  listesindeki isimlerden için, Sivasspor Teknik Direktörü , siyah-beyazlıların sezon başında teklif yaptığını açıkladı. Çalımbay, Kılınç için “Devre arası ne olur bilemeyiz” dedi.

Tecrübeli hoca, "Emre sezon başı gidebilseydi bizim için iyi olurdu. Hemen yeni bir arkadaş kazandırabilirdik. Zaman ilerledikçe az kalınca Emre'yi verme şansımız olmadı. En son istedi Emre'yi. Devre arası ne olur bilemeyiz! Şimdi Emre'nin yapacağı şey; gelecek burada kapasitesinin en üst seviyesine çıkacak. İlk yarıda mı gider? Sezon sonu mu gider? Ya da kulübümüzde mi kalır? Onun cevabını kendisi verecektir. Ama Emre çok iyi oyuncu, yapılacaksa zamanlaması iyi olmalı" ifadelerini kullandı.

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