10 Eylül 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Gazişehir hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta Gazişehir hazırlıkları sürüyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.09.2019

'in 4. haftasında deplasmanında boy gösterecek olan , bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı bulunan , ve , takımdan ayrı çalıştı.

Ümraniye 'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren antrenmana milli takımlarda bulunan futbolcular katılmadı. Isınma koşularının ardından istasyon çalışması yapan oyuncular, daha sonra 5'e 2 top kapma antrenmanı gerçekleştirdi. İdmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç yapıldı.


Sakatlıkları bulunan , ve takımdan ayrı olarak özel programlarını devam ettirdi. Burak Yılmaz, fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı.
, maçının hazırlıklarını yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.



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