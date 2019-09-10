10 Eylül 2019, Salı

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Burak Yılmaz'ın yerine o isim olacak!

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın sakatlığı bulunan Burak Yılmaz'ın yerine düşündüğü isim belli oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, golcü oyuncunun yokluğunda yeni yıldızını o bölgede kullanacak. Abdullah Avcı'nın antrenmanlarda performansından memnun kaldığı yeni yıldızına güveni tam. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 10.09.2019 13:03 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 13:41
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Burak Yılmaz'ın yerine o isim olacak!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Avusturya kampında yaşadığı sakatlıktan dolayı uzun süredir forma giyemiyor.

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Burak Yılmaz'ın yerine o isim olacak!

Bu süreçte ligde oynanan 3 maçta 5 pun kaybeden siyah-beyazlılarda, gol sorunu Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı düşündüren konuların başında geliyor.

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Burak Yılmaz'ın yerine o isim olacak!

Tecrübeli hoca, 3 maçtada o bölgede Güven Yalçın'ı kullanıyor.

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Burak Yılmaz'ın yerine o isim olacak!

3 maçta da ilk 11'de şans bulan Güven, sadece ligin 2.haftasındaki Göztepe maçında gol atmıştı.

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Burak Yılmaz'ın yerine o isim olacak!

Taraftarlarında performansından memnun olmadığı genç oyuncu Abdullah Avcı tarafından bu hafta oyananacak Gazişehir Gaziantep maçında kulübeye çekilecek.

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