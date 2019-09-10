Burak Yılmaz'ın yerine o isim olacak!

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın sakatlığı bulunan Burak Yılmaz'ın yerine düşündüğü isim belli oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, golcü oyuncunun yokluğunda yeni yıldızını o bölgede kullanacak. Abdullah Avcı'nın antrenmanlarda performansından memnun kaldığı yeni yıldızına güveni tam. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 10.09.2019 13:03 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 13:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





