09 Eylül 2019, Pazartesi

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Beşiktaş transferi bitirdi! Devre arasında imzalıyor

Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları erken başladı. Ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'da göre daha durgun bir transfer dönemi geçiren siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde eksiklerini tamamlayarak şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdürmek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raopru doğrultusunda ilerleyen yönetim, genç futbolcuyla resmi sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 09.09.2019 21:30 Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 21:32
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Beşiktaş transferi bitirdi! Devre arasında imzalıyor

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla bir anda zirve yarışına dahil olan ancak son haftalarda yaşadığı puan kayıpları sebebiyle şampiyonluk yarışına dahil olan Beşiktaş, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız vermeden başladı.

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Beşiktaş transferi bitirdi! Devre arasında imzalıyor

Kara Kartal, yaşadığı maddi problemler nedeniye transferde uzun süre sessiz kalmıştı.

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Beşiktaş transferi bitirdi! Devre arasında imzalıyor

Siyah-beyazlılar, borçların yapılandırılmasının ardından transfer bombalarını bir bir patlatmış ve Ljajic, Boyd, Douglas, Rebocho, Ruiz, Diaby, Elneny ve N'Koudou'yu kadrosuna katmıştı.

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Beşiktaş transferi bitirdi! Devre arasında imzalıyor

Yeni sezona Abdullah Avcı önderliğinde şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş, istediği başlangıcı yapamadı ve ilk 3 hafta sonunda bir mağlubiyet, bir galibiyet ve bir beraberlikle 4 puan topladı.

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Beşiktaş transferi bitirdi! Devre arasında imzalıyor

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sergilenen performanstan memnun olmaması sebebiyle ara transfer dönemi için çalışmalarına erken başladı.

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