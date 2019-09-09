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Beşiktaş transferi bitirdi! Devre arasında imzalıyor
Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları erken başladı. Ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'da göre daha durgun bir transfer dönemi geçiren siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde eksiklerini tamamlayarak şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdürmek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raopru doğrultusunda ilerleyen yönetim, genç futbolcuyla resmi sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 09.09.2019 21:30 Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 21:32
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