Braga ve Bratislava Beşiktaş'tan çekiniyor

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının başlamasına sayılı günler kala rakiplerimizi korku sardı. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın grubunda yer alan Braga'nın orta saha oyuncularından Joao Palhinha, gruptaki takımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş'ın güçlü bir takım olduğunu ve Wolverhampton ile prestijli bir ekip olduğunu belirten Joao Palhinha, "Onlara karşı oynayacağımız maçlarda kendi değerimizi gösterebilmek için en üst düzeyde mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TARAFTARI MERAK EDİYORUZ

Beşiktaş'ın 19 Eylül'de deplasmanda karşılaşacağı Slovan Bratislava'nın forveti Andraz Sporar da, Beşiktaş maçından çekindiklerini söyledi. 25 yaşındaki golcü, "Grubun en iyi takımıyla oynayacağız. Bize göre çok daha tecrübeli bir ekip. Eğer sahamızda kazanabilirsek büyük iş başarmış oluruz" ifadelerini kullandı. Attığı 7 golle takımın en skorer ismi olan Andraz Sporar, "Beşiktaş'ın o çok methedilen taraftarlarının önüne çıkmanın nasıl bir his olduğunu merak ediyorum" yorumunu yaptı.