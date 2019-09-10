10 Eylül 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Braga ve Bratislava Beşiktaş'tan çekiniyor

Kara Kartal korkusu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.09.2019

'ndeki rakiplerimizi ve Bratislava'yı korkusu sardı. Braga'dan , “Beşiktaş hem güçlü hem prestijli bir rakip” derken Bratislava’dan ise, “Grubumuzun en iyi takımı” diye konuştu

'nde grup maçlarının başlamasına sayılı günler kala rakiplerimizi korku sardı. UEFA Avrupa Ligi'nde 'ın grubunda yer alan 'nın orta saha oyuncularından , gruptaki takımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş'ın güçlü bir takım olduğunu ve Wolverhampton ile prestijli bir ekip olduğunu belirten Joao Palhinha, "Onlara karşı oynayacağımız maçlarda kendi değerimizi gösterebilmek için en üst düzeyde mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TARAFTARI MERAK EDİYORUZ

Beşiktaş'ın 19 Eylül'de deplasmanda karşılaşacağı Slovan Bratislava'nın forveti da, Beşiktaş maçından çekindiklerini söyledi. 25 yaşındaki golcü, "Grubun en iyi takımıyla oynayacağız. Bize göre çok daha tecrübeli bir ekip. Eğer sahamızda kazanabilirsek büyük iş başarmış oluruz" ifadelerini kullandı. Attığı 7 golle takımın en skorer ismi olan Andraz Sporar, "Beşiktaş'ın o çok methedilen taraftarlarının önüne çıkmanın nasıl bir his olduğunu merak ediyorum" yorumunu yaptı.

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