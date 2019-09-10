Abdullah Avcı geri sayıma geçti

Beşiktaş, Süper Lig'in dördüncü haftasında oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Abdullah Avcı, yeni transferlerin takıma uyum sağlayabilmesi için Ümraniye’de taktik çalışmalara hız verdi.

Siyah-beyazlılarda gözler yeni transferlere çevrilmiş durumda. Teknik direktör Abdullah Avcı, yeni transferlerin takıma uyum sağlaması için taktik çalışmalara hız verdi. Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçında ilk kez 11'de sahaya çıkan Elneny'nin, Avcı'nın gözüne girdiği belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının, Mısırlı oyuncunun fiziksel performansından memnun olduğu öğrenildi. Bir diğer yeni transfer Diaby'nin de fiziksel durumunun iyi, taktik anlayış olarak ise takımın gerisinde olduğu ifade edildi. Malili oyuncu ile özel olarak ilgilenen Beşiktaş teknik heyeti, Burak'ın yokluğunda Güven ve Diaby rotasyonuyla bir sonraki milli takım arasına kadar zorluk çekmek istemiyor. Bu arada siyah beyazlılarda teknik heyet, milli futbolcuların maç ve antrenman programını yakından takip edip, detaylı analizler yapıyor.