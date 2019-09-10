10 Eylül 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı geri sayıma geçti

Avcı geri sayıma geçti
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.09.2019

, 'in dördüncü haftasında oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü , yeni transferlerin takıma uyum sağlayabilmesi için Ümraniye’de taktik çalışmalara hız verdi.

Siyah-beyazlılarda gözler yeni transferlere çevrilmiş durumda. Teknik direktör , yeni transferlerin takıma uyum sağlaması için taktik çalışmalara hız verdi. Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçında ilk kez 11'de sahaya çıkan Elneny'nin, Avcı'nın gözüne girdiği belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının, Mısırlı oyuncunun fiziksel performansından memnun olduğu öğrenildi. Bir diğer yeni Diaby'nin de fiziksel durumunun iyi, taktik anlayış olarak ise takımın gerisinde olduğu ifade edildi. Malili oyuncu ile özel olarak ilgilenen teknik heyeti, Burak'ın yokluğunda Güven ve Diaby rotasyonuyla bir sonraki milli takım arasına kadar zorluk çekmek istemiyor. Bu arada siyah beyazlılarda teknik heyet, milli futbolcuların maç ve antrenman programını yakından takip edip, detaylı analizler yapıyor.

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