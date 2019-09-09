Ahmed Hassan: Beşiktaş'a hastayım

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ahmed Hassan, Beşiktaş dergisine ilginç açıklamalar yaptı. Kara Kartal’ın eski yıldızı Ahmed Hassan: Eğer Beşiktaş’ı takip etmezsem doktorlar bana ‘Beşiktaş yetmezliği’ diye tanı koyar

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ahmed Hassan, Beşiktaş dergisine ilginç açıklamalar yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten 'ikinci ailem' diye söz eden, Hassan, "Beşiktaş'ı takip etmezsem doktorlar bana 'Beşiktaş yetmezliği' diye tanı koyardı. Maçlardan kısa süre sonra goller You- Tube'a iniyor, onları asla kaçırmam" ifadelerini kullandı. Giydiği Beşiktaş formalarını sakladığını bildiren Hassan "Maç sonu takas etmezdim formamı. Beşiktaş formasından daha değerlisi mi var?" dedi. Hassan şöyle devam etti: "Taraftarın yaptığı tezahürattan daha çok, o sırada yerin titremesini hatırlıyorum. Yer yarılıp düşmekten korkuyordum! Ama en sevdiğim karşılıklı siyah-beyaz çekilirkendi. Bana göre bağırdıkları sadece renkler değildi. Bir taraf sanki kötü günleri temsilen "Siyah" diyordu, ama karşı taraf "Beyaz" diyerek aydınlık günler yakındadır diyordu."

ŞİŞEYE HAVA DOLDURUP GİDERİM

HASSAN: Stadımızda taraftarların arasında maç izlemenin hayalini kuruyorum. Beni ancak aralarına alacaklarsa, bir davete bakar, koşa koşa gelirim. Beşiktaş'ın stadında oynamak çok büyük bir onurdur. Oranın havası ayrı bir şey. Bir daha geldiğimde boş bir şişe ile gelip, bir tutam hava dolduracağım içine, arada bir insanın canı çekiyor. İmkanım olsa her Beşiktaşlı'nın elini sıkıp ayrı ayrı teşekkür etmek isterdim.