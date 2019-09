Abdullah Avcı: 40 senedir hep aynı tiyatro

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı merak edilen soruları açık yüreklilikle cevapladı. Avcı, ''Transferlerde tüm isimleri ben verdim. O da gelsin, bu da gelsin olmuyor, bütçeye de bakmak gerekiyor. Başakşehir’den herhangi bir oyuncuya talip olmadım'' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlıları takip eden basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Avcı, birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu. Transfer döneminde kadroya katılan isimler hakkında kulüple düşüncelerinin örtüştüğünü ifade eden Abdullah Avcı, "Dünyada herkes sol ayaklı stoper arıyor. Villarreal de 20 yaşında bir oyuncu yetiştirdiği için Ruiz'in ayrılmasına izin verdi. Kulüple düşüncelerimiz de örtüştü, sonrasında kadromuza kattık" dedi. AVCI şöyle devam etti: "Elneny datacılar tarafından da takip edilen bir isimdi. Arsenal'in kondisyoneri, benim milli takımdaki kondisyonerimdi. Futbolcuların hepsinde isimleri ben verdim. Bazen öncelikler değişebiliyor. Ruiz izlediğimiz oyunculardan biriydi. İlk sırada Werder Bremen'in sol stoperi vardı; Niklas Moisander. Ona da kaptanlık verdiler ve takımda kaldı. Transfer konusunda bütçeye de bakmak gerekiyor. O da gelsin, bu da gelsin olmuyor. Daha sonra alınan oyuncuları göndermek için kulüpler daha fazla para harcıyor."



AVCI: 40 SENEDİR HEP AYNI TİYATRO

"Sevilla'nın yaklaşık iki ay beni izlediği söylendi. Öncelikle bu konuyla ilgili bir bilgim yoktu. Sonrasında bana da teklif geldi ve kabul etmedim, çünkü Beşiktaş duygusu daha ağır bastı. Açıklamalarımın her zaman saha içinde kalmasını isterim, çünkü saha dışına çıkmayı seven biri değilim. 40 yıldır hep aynı tiyatro oynanıyor, ama herkes neyin ne olduğunu biliyor."



TARAFTARIMIZ İNANILMAZ

Beşiktaş taraftarının tutkusu farklı. Doğru mesajı vermek gerekiyor. En başında bizim yolumuz başka diye bir mottoyla yola çıktık. Seyirci; tutkulu, duygulu. Kampta 700 kilometre yol gelip, 7 saat otelinde önünde bekleyenler vardı. Taraftarlar önemli. Burayı ayakta tutan onlar. Son 2 maçta da inanılmaz destek oldular. Performanstan mutlular. Daha önce de söylemiştik. Zaman değil, destek istiyoruz diye. Şu ana kadar aldım, inanılmaz destek veriyorlar. Hayatımda çok şey değişti, inanılmazlar. Bana olan saygı, beklentileri inanılmaz hissettiriyor. Bana inanmışlar, bu da benim üstümde güzel bir baskı oluşturuyor. Büyük aşklar böyle başlıyor. Bana hiç küfür etmediler. Bu bir şarkı, besteydi. O tepkiyi ilk duyduğumda şaşırmış, üzülmüştüm. Sonra baktım ki küfür yok, hakaret yok.

LEMINA'YI İSTEMEDİK

"Galatasaray'a transfer olan Lemina'yı inceledik ve 6 ile 8 numara arasında oynayan bir futbolcu olduğunu gördük. Ancak kendisiyle ilgili bilgi almak da o dönemde zordu. Sonrasında da Elneny transferiyle ilgili girişimler başlayınca zaten Lemina transferinden vazgeçtik. Elneny de geçen sezon Arsenal'de 30 maç oynamış bir oyuncu. O mevkinin oyuncusu."



YETENEKLİ İSME ŞAPKA ÇIKARTIRIM

"Yetenekli oyuncuya şapka çıkartırız. Ancak onu oyun sistemine dahil ederiz. Sisteme uymuyorsa dışarıda kalır. İsim olsun, ama sisteme de girsin. Sistem, organizasyon, oyuncu iletişimi çok önemli. Geçtiğimiz sezon mesela, Bursaspor maçı öncesinde 6 - 6.5 saat toplantı yaptık. Ben hayatımda 10 saat uyumadım. Ertesi gün beni toplantı odasında uyandırdılar, iletişim her şeyin başı."



56 ORTA YAPTIĞI MAÇI KAYBETTİ

Takımlarda oyun felsefesi değişkendir. Mesela hedefsiz ortalar, size doğru kolay geçişler sağlar. Uzun atılan topların ardından 60-70 metre geriye koşmak zorunda kalabilirsiniz. Uzun orta yapmak, karanlığa top atmak gibi. Bazen sadece 1 kişiye atıyorsunuz. Örneğin, Beşiktaş geçen sene Antalya maçında 56 orta yapmış, ancak sahadan 3-2 mağlup ayrıldı."



RENK PARA VE SİNERJİ DEĞERLİ

"Beşiktaş'ta şu anda kimsenin alacağı yok. Gidenler de parasını alıp gidiyor zaten. Herkesin parası ödenmiş durumda. Bu çok önemli bir noktadır. Şimdi kimsenin alacağı yok. Bunun yanında buradan ayrılan her futbolcu da geri dönmek istedi. Beşiktaş'ın rengi, parası, sinerjisi değerli. Ben de göreve geldiğimde para konuşmadım, önemli olan futbolcunun parasının ödenmesi."

QUARESMA İLE HEM AŞK VAR HEM ÇATIŞMA

"Beşiktaş ile Ricardo Quaresma arasında hem aşk hem de bir çatışma var. Takımdan ayrılmasının benle ilgisi yok. İmza attığım gün haber çıktı; hoca, Necip, Lens ve Quaresma'yı takımda istemiyor diye. Kendilerini aradım ve böyle bir şey olmadığını söyledim. Quaresma'yı Göztepe maçımda teknik bir kararla oynatmadım."



BOYD GÜVEN KAYBI YAŞIYOR

"Yeni transferlerde en fazla umut veren oyuncu Boyd'du. Şimdi bir özgüven kaybı yaşıyor. Gol veya asist yaparsa kendine gelecek. Lens geniş alanda ortaya çıkıyordu. Biz rakip sahada, daha dar alanda oynuyoruz. Belki bundan sonra öne geçtiğimiz maçlarda alırız. Çok kuvvetli, özellikleri olan bir futbolcu. Lens kesinlikle iyi niyetli. Şimdi orada seçeneklerimiz çoğaldı, maksimum verim almaya çalışıyorum."



HASIÇ YETENEKLİ KARTAL DA ÖYLE...

"Muhayer buraya transfer olarak geldi. Kartal var, belki Göztepe maçında oyuna alabilirdim. Erdem var, Rıdvan düzgün bir oyuncu, maç oynamaya ihtiyacı var. Hasiç yetenekli bir oyuncu. Klasik 10 numara özellikleri taşıyor. 8 numaraya çevrilebilir, bir şey hissettiriyor. Orkan yetenekli ama karar vermeyle ilgili sıkıntıları var. Antrenmanlarda attığı golleri görseniz!"



ŞENOL GÜNEŞ GİBİ OLMAYI İSTİYORUM

"Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başına geçene kadar şampiyon olmamıştı, bunu Beşiktaş'ta başardı. Burada çok önemli işlere imza attı. Kendisi buradan iz bırakarak gitti. Ben de Şenol Hoca gibi Beşiktaş'a gelip şampiyonluk yaşamak istiyorum. Benim takımım hem iyi oynayacak hem sonuç alacak. Sadece kupa için değil, kupa alsan da almasan da konuşuluyor. Senin burada ne bıraktığın önemli. Kupa alırsak tabii ki daha iyi olacak."



VİSCA&VOLKAN'A TALİP OLMADIM

"Transfer döneminde, eski çalıştırdığım takım Başakşehir'den bazı oyuncuları Beşiktaş'a getireceğim söylendi. Edin Visca, Volkan Babacan gibi. Ben, Başakşehir'den herhangi bir oyuncuya talip olmadım. 34 yaşındaki golcü Fernando Llorente ismi gündemimize geldi ancak yüksek rakamlar nedeniyle transferi gerçekleşmedi."

OĞUZHAN'IN POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK

Oğuzhan Özyakup son iki sezondur düşüşteydi ama tekrardan yükselişe geçti. Buraya geldiğimde Oğuzhan milli takımdaydı, aradım konuştum. Antrenmanlara başlamadan önce görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Potansiyeli yüksek. Beşiktaş'a transferinde ben de vardım. A Milli Takım'a alıp, oynattım. Sürecin başka olacağını anlattım. Oyun aklı yüksek. Geçen hafta istediğim gibi oynadı. Topa değmeden yaptığı işler benim için değerliydi. Oğuzhan yabancı birisi olsa kaç paraya alabilirdiniz? En az 10-12 milyon euro vermeniz gerekirdi. Biz de elimizde bu değeri kullanmak istiyoruz.



GÜVEN'DE GELECEK VAR

"Güven yarım sezondur burada. Beşiktaş'ta oynamak kolay değil. Güven'in kenarda oynama özelliği var. Geçen maçlarda iki pozisyona girdi, gol yapsa oyunu başka oynayacaktı. Burak ise daha başka bir oyuncu. Umut Nayir ise tam olarak Güven'in önüne koyacağımız bir oyuncu değil. Ceza sahası içerisinde çözüm üretmek sanattır. Golcülük kolay değil."



BURAK YILMAZ DEĞNEKLERİ ATTI

"Burak'ın sakatlığını kimse beklemezdi. Burak senelerdir haftada 3 maç oynuyor. Bazen vücut 'Beni artık dinlendir' diyebiliyor. Filmleri çekildi, sonuçlar iyi gözüküyor. Şimdi değnekleri attı. Yürüyüşlere başladı, iyi gidiyor. Önümüzdeki hafta sonuna doğru, süre alacak mı, sonradan mı girecek, maça mı başlayacak; karar vereceğiz. Atiba, pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacak. Oğuzhan'ın da hafta ortasında çalışmalara başlamasını bekliyoruz."