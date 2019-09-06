Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Falcao'dan sonra...

Süper Lig'de üçüncü hafta sona ereken, şampiyonluğun favorisi takımlar lige sürpriz puan kayıplarıyla başladı. Geçtiğimiz sezonun hayal kırıklığı Fenerbahçe ise 3 maçta 7 puan toplayarak rakiplerine gözdağı verdi. İddaa, üçüncü haftası geride kalan Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte o oranlar ve şampiyonluğun favorisi...