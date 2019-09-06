06 Eylül 2019, Cuma

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Falcao'dan sonra...

Süper Lig'de üçüncü hafta sona ereken, şampiyonluğun favorisi takımlar lige sürpriz puan kayıplarıyla başladı. Geçtiğimiz sezonun hayal kırıklığı Fenerbahçe ise 3 maçta 7 puan toplayarak rakiplerine gözdağı verdi. İddaa, üçüncü haftası geride kalan Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte o oranlar ve şampiyonluğun favorisi...

Giriş Tarihi: 06.09.2019 16:11 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 16:11
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Falcao'dan sonra...

Süper Lig'de sezonun üçüncü haftası sona ereken, sürpriz sonuçlara imza atıldı.

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Falcao'dan sonra...

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, ilk hafta ligin yeni ekibi Denizlispor'a 2-0 kaybederken, ikinci hafta evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Falcao'dan sonra...

Aslan, üçüncü hafta ise Kayserispor'u 90+9'da bulduğu golle mağlup etti.

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Falcao'dan sonra...

Galatasaray, 3. hafta sonunda 4 puanla 9. sırada yer aldı.

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Falcao'dan sonra...

Geçtiğimiz sezonun hayal kırıklığı Fenerbahçe, bu sezona bomba gibi başladı.

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