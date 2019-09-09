Ljajic: Biraz daha sabredin

Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Ljajic, ülkesinin Avrupa elemelerinde Portekiz'e 4-2 yenildiği maçın ardından konuştu. Adem Ljajic, taraftara seslendi: Şu ana kadar almamız gereken puanların aşağısında kaldık. Ama güzel şeyler zaman gerektirir.

Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Ljajic, ülkesinin Avrupa elemelerinde Portekiz'e 4-2 yenildiği maçın ardından konuştu. Sahalarında ağır bir yenilgi aldıklarını belirten Ljajic, Beşiktaş'la ilgili de sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını belirtti. Biraz daha zamana ihtiyaç duyduklarını söyleyen usta krampon, "Bizden beklentilerin yüksek olduğunun farkındayız. Şu ana kadar almamız gereken puanların aşağısında kaldık. Yeni oyuncuların geldiği bir kadro kuruldu. Bu tür değişimler zaman alır. Güzel şeyler zaman gerektirir" ifadesini kullandı. Ljajic, ayrıca kendi sahalarında farklı bir heyecan yaşadıklarını da sözlerine ekleyip, "Taraftarımız arkamızdayken ekstra motive oluyoruz ve rakiplerin bundan nasıl etkilendiğini yüzlerinden okuyabiliyoruz. Onlar bizim itici gücümüz" ifadesini kullandı. 27 yaşındaki futbolcu, gol sayısı olarak herhangi bir hedefi olmadığını da belirterek "Elbette skor üretmek çok güzel bir his ancak önceliğim Beşiktaş'a fayda sağlamak" dedi.

'KAZANIRSAK BÜYÜK İŞ OLUR'

Kara Kartal'ın 19 Eylül'de deplasmanda karşılaşacağı Slovan Bratislava'nın forveti Andraz Sporar, Beşiktaş maçından çekindiklerini söyledi. 25 yaşındaki golcü, "Grubun en iyi takımıyla oynayacağız. Bize göre çok daha tecrübeli bir ekip. Eğer sahamızda kazanabilirsek büyük iş başarmış oluruz" ifadelerini kullandı. 7 golle takımın en skorer ismi olan Sporar, "Beşiktaş'ın o çok methedilen taraftarlarının önüne çıkmanın nasıl bir his merak ediyorum" dedi.