06 Eylül 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Be��iktaş Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş'ta Gazişehir Gaziantep hazırlıkları
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.09.2019

, 'in 4'üncü haftasında deplasmanda FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına BJK 'nde bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlıların basına kapalı antrenmanı yaklaşık 1.5 saat sürdü. İdmana milli takımlarda olan futbolcularla tedavilerine devam edilen , , ve katılmadı. İzinden dönen takım arkadaşları ile tanıştı ve takımdan ayrı koşu yaptı. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Beşiktaşlı futbolcular ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktik çalışmasının yer aldığı program ve şut çalışması ile sona erdi.

, FK maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de Ümraniyespor ile Ümraniye Stadı'nda oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.

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