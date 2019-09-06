06 Eylül 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı'dan şampiyonluk reçetesi

Abdullah Avcı'dan şampiyonluk reçetesi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.09.2019

, en büyük eksiklerinin denge ve kuvvet olduğunu belirterek, “Bu sorunu çözdüğümüzde şampiyonluk bizim” dedi.

, son iki sezonda şampiyonlukların neden kaçtığını oyuncularıyla paylaştı. 'in en iyi kadrosunun son iki sezonda da Beşiktaş'ta olduğunu, istatistiklerin de bunu kanıtladığını anlatan tecrübeli teknik adam; en büyük eksiklerinin denge ve kuvvet olduğunun altını çizdi. Pek çok maçı yeteri kadar kuvvetli olmadıkları için koparamadıkları ve puan kaybettiklerini vurgulayan Avcı, ayrıca denge kurmakta zorlandıkları için yenen gollerde defansın, kaçırılan gollerde de forvetin zorlandığını ifade etti. Son iki sezonda kuvvetli ve dengeli olsalardı şampiyonluğun kaçınılmaz olduğunu oyuncularıyla paylaşan Abdullah Avcı, bu sorunu çözmeleri durumunda şampiyon olacaklarını iddia etti.
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