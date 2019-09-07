07 Eylül 2019, Cumartesi
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Abdullah Avcı'dan transfer talebi: Soiri’yi takibe alın
Giriş Tarihi: 07.09.2019
Teknik direktör Avcı, Finlandiya-Yunanistan maçında izlettiği 24 yaşındaki kanat oyuncusu Pyry Soiri için “Devre arasına kadar takip edin” talimatı verdi
Beşiktaş teknik heyeti, hem devre arasında hem de önümüzdeki sezon için yapılacak olan takviyeler için şimdiden çalışmalara başladı. Siyahbeyazlıların scoutları önceki akşam Helsinki'de Finlandiya ile Yunanistan arasında oynanan milli maçı izledi. Bu maçta Abdullah Avcı'nın özel olarak görevlendirdiği ismin, Fin takımının kanat oyuncusu Pyry Soiri'yi beğendiği bildirildi. Sürpriz isimler çıkarmayı seven Avcı'nın, bu sezon Danimarka'nın Esbjerg takımına giden Namibya asıllı Fin oyuncu için ilerleyen dönemde izlemenin devam etmesini istediği öğrenildi.
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