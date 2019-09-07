07 Eylül 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı'dan transfer talebi: Soiri’yi takibe alın

Abdullah Avcı: Soiri’yi takibe alın
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.09.2019

Teknik direktör Avcı, Finlandiya- maçında izlettiği 24 yaşındaki kanat oyuncusu için “Devre arasına kadar takip edin” talimatı verdi

teknik heyeti, hem devre arasında hem de önümüzdeki sezon için yapılacak olan takviyeler için şimdiden çalışmalara başladı. Siyahbeyazlıların scoutları önceki akşam Helsinki'de Finlandiya ile arasında oynanan milli maçı izledi. Bu maçta 'nın özel olarak görevlendirdiği ismin, Fin takımının kanat oyuncusu 'yi beğendiği bildirildi. Sürpriz isimler çıkarmayı seven Avcı'nın, bu sezon 'nın Esbjerg takımına giden Namibya asıllı Fin oyuncu için ilerleyen dönemde izlemenin devam etmesini istediği öğrenildi.
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