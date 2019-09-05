05 Eylül 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Genç Kartal uçuracak

Genç Kartal uçuracak
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.09.2019

Quaresma, , , Mustafa Petmemek, gibi isimleri gönderen yönetim yeni transferleri gençlerden tercih edince takımın yaş ortalaması da düştü.

'de 2019-20 sezonu birinci ve tescil dönemi sona erdi. bu dönemde kadrosunu Elneny, Ruiz, Rebocho, Douglas, N'Koudou, Boyd ve Diaby gibi isimlerle güçlendirdi. Siyah-beyazlılar buna karşın , Quaresma, Aras, , Larin, Pektemek, Adriano, Sedat Şahintürk, Alpay Çelebi, Mirin, ve Kagawa ile yollarını ayırdı. Gerçekleşen bu transferler sonrası siyah-beyazlıların yaş ortalaması 29.8'den 26.9'a düştü.

SADECE RUİZ 30 YAŞINDA

Siyah beyazlıların bu sezon yaptığı 8 transferde yaş ortalaması 26.5 oldu. 30 yaşındaki Ruiz yaş ortalamasını yükseltirken, N'Koudou, Boyd ve Rebocho'nun 24 yaşında olması dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon 29.8 yaş olan maça göre yaş ortalamasının; Karius (26) - Douglas (29), Vida (30), Ruiz (30), Rebocho (24) - Elneny (27), Dorukhan (23), Ljajic (27) - Diaby (28), N'Koudou (24) ve Burak (34) ideal 11'iyle oynamaya başladığı zaman yaş ortalaması 27.4'e inecek

SADECE SANTRFOR ALINMADI

Avrupa Ligi, ve Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda yarışacak Beşiktaş'ta dar rotasyon olan bölgelere takviye yapılmadı. Özellikle gol yollarında 'ın sakatlığı tüm hesapları alt üst ederken, onun yerini doldurabilecek bir golcü alınmadan transfer sezonunun kapanması camiada şaşkınlıkla karşılandı.
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