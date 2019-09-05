05 Eylül 2019, Perşembe
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SADECE RUİZ 30 YAŞINDA
Siyah beyazlıların bu sezon yaptığı 8 transferde yaş ortalaması 26.5 oldu. 30 yaşındaki Ruiz yaş ortalamasını yükseltirken, N'Koudou, Boyd ve Rebocho'nun 24 yaşında olması dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon 29.8 yaş olan maça göre yaş ortalamasının; Karius (26) - Douglas (29), Vida (30), Ruiz (30), Rebocho (24) - Elneny (27), Dorukhan (23), Ljajic (27) - Diaby (28), N'Koudou (24) ve Burak (34) ideal 11'iyle oynamaya başladığı zaman yaş ortalaması 27.4'e inecek
SADECE SANTRFOR ALINMADI
UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda yarışacak Beşiktaş'ta dar rotasyon olan bölgelere takviye yapılmadı. Özellikle gol yollarında Burak Yılmaz'ın sakatlığı tüm hesapları alt üst ederken, onun yerini doldurabilecek bir golcü alınmadan transfer sezonunun kapanması camiada şaşkınlıkla karşılandı.
Genç Kartal uçuracak
Giriş Tarihi: 05.09.2019
Quaresma, Medel, Gökhan Töre, Mustafa Petmemek, Tolga Zengin gibi isimleri gönderen yönetim yeni transferleri gençlerden tercih edince takımın yaş ortalaması da düştü.
Türkiye'de 2019-20 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi sona erdi. Beşiktaş bu dönemde kadrosunu Elneny, Ruiz, Rebocho, Douglas, N'Koudou, Boyd ve Diaby gibi isimlerle güçlendirdi. Siyah-beyazlılar buna karşın Medel, Quaresma, Aras, Gökhan Töre, Larin, Pektemek, Adriano, Sedat Şahintürk, Alpay Çelebi, Mirin, Tolga Zengin ve Kagawa ile yollarını ayırdı. Gerçekleşen bu transferler sonrası siyah-beyazlıların yaş ortalaması 29.8'den 26.9'a düştü.
SADECE RUİZ 30 YAŞINDA
Siyah beyazlıların bu sezon yaptığı 8 transferde yaş ortalaması 26.5 oldu. 30 yaşındaki Ruiz yaş ortalamasını yükseltirken, N'Koudou, Boyd ve Rebocho'nun 24 yaşında olması dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon 29.8 yaş olan maça göre yaş ortalamasının; Karius (26) - Douglas (29), Vida (30), Ruiz (30), Rebocho (24) - Elneny (27), Dorukhan (23), Ljajic (27) - Diaby (28), N'Koudou (24) ve Burak (34) ideal 11'iyle oynamaya başladığı zaman yaş ortalaması 27.4'e inecek
SADECE SANTRFOR ALINMADI
UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda yarışacak Beşiktaş'ta dar rotasyon olan bölgelere takviye yapılmadı. Özellikle gol yollarında Burak Yılmaz'ın sakatlığı tüm hesapları alt üst ederken, onun yerini doldurabilecek bir golcü alınmadan transfer sezonunun kapanması camiada şaşkınlıkla karşılandı.
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