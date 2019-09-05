05 Eylül 2019, Perşembe
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Quaresma'dan flaş sözler: İstesem giderdim
Giriş Tarihi: 05.09.2019
Quaresma, Başkan Orman’ın “Kendi gitmek istedi” yorumu için “Ödemelerim gecikiyordu, istesem o zaman da giderdim” dedi.
Beşiktaş'tta Başkan Fikret Orman ile Ricardo Quaresma arasındaki söz düellosu devam ediyor. Portekizli yıldızın takımdan gönderilmesinin ardından ikili arasında yaşanan imalı göndermelerde Başkan Orman son olarak "Quaresma, Serdal Adalı'nın evine giderek ayrılmak istediğini söyledi" ifadesini kullanmıştı. Başkan Fikret Orman'ın önceki gün yaptığı bu açıklamalardan sonra Portekizli oyuncunun aldığı 'basın toplantısı yapmama' sözünü geri çekeceği, Kasımpaşalı yöneticilerin ise bunu engellemeye çalıştığı iddia edildi. Q7'nin yakın çevresine; Beşiktaş'ın kendisine verdiği sözü tutmayarak ödemelerini geciktirdiğini, isteseydi o dönemde elini kolunu sallayarak ayrılabileceğini ama Beşiktaşlılığının bunu yapmasına engel olduğunu söylediği belirtildi.
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