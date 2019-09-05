05 Eylül 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Quaresma'dan flaş sözler: İstesem giderdim

Quaresma'dan flaş sözler: İstesem giderdim
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.09.2019

Quaresma, Başkan Orman’ın “Kendi gitmek istedi” yorumu için “Ödemelerim gecikiyordu, istesem o zaman da giderdim” dedi.

'tta Başkan ile arasındaki söz düellosu devam ediyor. Portekizli yıldızın takımdan gönderilmesinin ardından ikili arasında yaşanan imalı göndermelerde Başkan Orman son olarak "Quaresma, 'nın evine giderek ayrılmak istediğini söyledi" ifadesini kullanmıştı. Başkan Fikret Orman'ın önceki gün yaptığı bu açıklamalardan sonra Portekizli oyuncunun aldığı 'basın toplantısı yapmama' sözünü geri çekeceği, Kasımpaşalı yöneticilerin ise bunu engellemeye çalıştığı iddia edildi. Q7'nin yakın çevresine; Beşiktaş'ın kendisine verdiği sözü tutmayarak ödemelerini geciktirdiğini, isteseydi o dönemde elini kolunu sallayarak ayrılabileceğini ama Beşiktaşlılığının bunu yapmasına engel olduğunu söylediği belirtildi.
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