05 Eylül 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Okaka gerçeği

Beşiktaş'ta Okaka gerçeği
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.09.2019

’ın her konuda anlaşmaya vardığı İtalyan forvet Okaka, son gün ülkesine gitmek istediğini belirterek Udinese’ye imza attı.

Siyah beyazlıların uzun süredir görüşme halinde olduğu Stefano Okaka ile anlaştığı ancak anlaşmanın son anda bozulduğu ortaya çıktı. 'ın sakatlığında kadroya alternatif bir golcü arayan , bonservisi Watford'da olan Okaka'ya talip olmuştu. Oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan siyah-beyazlılara 'ta kötü haber geldi. İtalyan golcü transferin son günü Udinese'ye imza attı.

İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Okaka'nın kardeşi ve aynı zamanda menajeri Carlo Okaka süreci şöyle anlattı: "Beşiktaş ile bir haftadır görüşüyorduk. Watford ve bizimle ekonomik olarak anlaşma sağlanmıştı. 31 Ağustos'ta işler değişti. Masada birkaç teklif daha vardı. Kardeşim eve dönmek istediğini söyledi, bu ekonomik bir seçim değildi."
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
İşte son transferlerin ardından dört büyüklerin ilk 11'leri İşte son transferlerin ardından dört büyüklerin ilk 11'leri
İşte yaz döneminin en pahalı 15 transferi! Zirvede sürpriz bir isim var İşte yaz döneminin en pahalı 15 transferi! Zirvede sürpriz bir isim var
Beşiktaş'ın UEFA kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz... Beşiktaş'ın UEFA kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör