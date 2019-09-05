05 Eylül 2019, Perşembe
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İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Okaka'nın kardeşi ve aynı zamanda menajeri Carlo Okaka süreci şöyle anlattı: "Beşiktaş ile bir haftadır görüşüyorduk. Watford ve bizimle ekonomik olarak anlaşma sağlanmıştı. 31 Ağustos'ta işler değişti. Masada birkaç teklif daha vardı. Kardeşim eve dönmek istediğini söyledi, bu ekonomik bir seçim değildi."
Beşiktaş'ta Okaka gerçeği
Giriş Tarihi: 05.09.2019
Beşiktaş’ın her konuda anlaşmaya vardığı İtalyan forvet Okaka, son gün ülkesine gitmek istediğini belirterek Udinese’ye imza attı.
Siyah beyazlıların uzun süredir görüşme halinde olduğu Stefano Okaka ile anlaştığı ancak anlaşmanın son anda bozulduğu ortaya çıktı. Burak Yılmaz'ın sakatlığında kadroya alternatif bir golcü arayan Beşiktaş, bonservisi Watford'da olan Okaka'ya talip olmuştu. Oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan siyah-beyazlılara 31 Ağustos'ta kötü haber geldi. İtalyan golcü transferin son günü Udinese'ye imza attı.
İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Okaka'nın kardeşi ve aynı zamanda menajeri Carlo Okaka süreci şöyle anlattı: "Beşiktaş ile bir haftadır görüşüyorduk. Watford ve bizimle ekonomik olarak anlaşma sağlanmıştı. 31 Ağustos'ta işler değişti. Masada birkaç teklif daha vardı. Kardeşim eve dönmek istediğini söyledi, bu ekonomik bir seçim değildi."
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