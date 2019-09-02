02 Eylül 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Fikret Orman: Dünya sporuna hizmet ediyoruz

Dünya sporuna hizmet ediyoruz
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.09.2019

ORMAN: ; yatırımları, tesisleri, etkinlikleri ve hayata geçireceği projelerle sadece Türk sporuna değil, dünya sporuna katkısını sürdürecektir

Beşiktaş Başkanı , Beşiktaş dergisinin eylül sayısında camiaya ve taraftarlara seslendi. Kulüp olarak dünya sporuna hizmete devam edeceklerini belirten Orman, "Vodafone Park, son derece önemli bir karşılaşmaya sahne oldu. finalinde ve 'un kıyasıya mücadelesini, gururla ve mutlulukla izledik. ; yatırımları, tesisleri, etkinlikleri ve hayata geçireceği diğer projeleriyle sadece Türk sporuna değil, dünya sporuna katkısını sürdürecektir" ifadelerini kullandı. Başkan ayrıca "Tribünlerde görmekten büyük memnuniyet duyduğum tüm Yavru Kartallarımıza yeni eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.
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