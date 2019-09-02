02 Eylül 2019, Pazartesi
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Fikret Orman: Dünya sporuna hizmet ediyoruz
Giriş Tarihi: 02.09.2019
ORMAN: Beşiktaşımız; yatırımları, tesisleri, etkinlikleri ve hayata geçireceği projelerle sadece Türk sporuna değil, dünya sporuna katkısını sürdürecektir
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş dergisinin eylül sayısında camiaya ve taraftarlara seslendi. Kulüp olarak dünya sporuna hizmete devam edeceklerini belirten Orman, "Vodafone Park, son derece önemli bir karşılaşmaya sahne oldu. UEFA Süper Kupa finalinde Chelsea ve Liverpool'un kıyasıya mücadelesini, gururla ve mutlulukla izledik. Beşiktaşımız; yatırımları, tesisleri, etkinlikleri ve hayata geçireceği diğer projeleriyle sadece Türk sporuna değil, dünya sporuna katkısını sürdürecektir" ifadelerini kullandı. Başkan ayrıca "Tribünlerde görmekten büyük memnuniyet duyduğum tüm Yavru Kartallarımıza yeni eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.
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