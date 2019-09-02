02 Eylül 2019, Pazartesi
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Taraftarlara da s eslenen Ruiz, "Taraftarlarımız bize destek versinler. Çünkü; en çok istediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz bu. Sahada arkamızda olsunlar, onların yardımı ile daha hırslı oluyoruz ve gücümüze güç katıyoruz. Bu sağlandığında biz de onlar için elimizden gelenin en iyisini yapıp, iyi bir sezon çıkaracağız" dedi. Ruiz son olarak Sadece Türkiye ve İspanya arasında çok fark yok. Her ligin kendi yapısına uygun bir karakteri var" şeklinde konuştu.
JOSE SOSA ÇOK ÖVDÜ
Siyah beyazlı kulübe transfer sürecinde takımın eski yıldızı Jose Sosa'dan bilgiler aldığını belirten Victor Ruiz, "Beşiktaş'ta oynamış İspanyollar ile tanışıklığım olmadığı için konuşma fırsatım olmadı ama Beşiktaş'ta oynamış başka bir futbolcu ile konuştum. Jose Sosa... Takım ve kulüp hakkında konuştuk, gerekli bilgilerin hepsini verdi, çok iyi bahsetti" dedi.
KİMSENİN FARKI YOK
Tecrübeli bir futbolcu olduğunun da altını çizen 30 yaşındaki savunmacı, takımdaki her oyuncunun eşit olduğunu ifade edip "İspanya'da çok maç oynadım. Bu sebeple oldukça tecrübe sahibiyim ama yeni bir ülkeye ve yeni bir lige geldim. Takım arkadaşlarım gibi ben de takımın bir oyuncusuyum ve hiçbirimizin diğerimizden farkı yok" şeklinde konuştu.
Ruiz'den Beşiktaş taraftarına mesaj
Giriş Tarihi: 02.09.2019
Ruiz, iyi bir sezon geçireceklerini iddia etti; taraftarlara seslendi: Onlar yanımızda oldukça hırslanıyoruz”
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Victor Ruiz, kulüp dergisine açıklama yaptı. Öncelikliğinin takımın gol yememesini sağlamak olduğunu vurgulayan Ruiz, "İlk başta ben bir defans futbolcusuyum. Takımın gol yememesinden sorumluyum" ifadelerini kullandı.
Taraftarlara da s eslenen Ruiz, "Taraftarlarımız bize destek versinler. Çünkü; en çok istediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz bu. Sahada arkamızda olsunlar, onların yardımı ile daha hırslı oluyoruz ve gücümüze güç katıyoruz. Bu sağlandığında biz de onlar için elimizden gelenin en iyisini yapıp, iyi bir sezon çıkaracağız" dedi. Ruiz son olarak Sadece Türkiye ve İspanya arasında çok fark yok. Her ligin kendi yapısına uygun bir karakteri var" şeklinde konuştu.
JOSE SOSA ÇOK ÖVDÜ
Siyah beyazlı kulübe transfer sürecinde takımın eski yıldızı Jose Sosa'dan bilgiler aldığını belirten Victor Ruiz, "Beşiktaş'ta oynamış İspanyollar ile tanışıklığım olmadığı için konuşma fırsatım olmadı ama Beşiktaş'ta oynamış başka bir futbolcu ile konuştum. Jose Sosa... Takım ve kulüp hakkında konuştuk, gerekli bilgilerin hepsini verdi, çok iyi bahsetti" dedi.
KİMSENİN FARKI YOK
Tecrübeli bir futbolcu olduğunun da altını çizen 30 yaşındaki savunmacı, takımdaki her oyuncunun eşit olduğunu ifade edip "İspanya'da çok maç oynadım. Bu sebeple oldukça tecrübe sahibiyim ama yeni bir ülkeye ve yeni bir lige geldim. Takım arkadaşlarım gibi ben de takımın bir oyuncusuyum ve hiçbirimizin diğerimizden farkı yok" şeklinde konuştu.
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