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Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 Giriş Tarihi: 02.09.2019
Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Abdoulay Diaby, İstanbul'a geldi
Transferin son gününde Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan transferi Abdoulay Diaby, siyah-beyazlılar ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.
Malili hücum oyuncusu forvet pozisyonundan başka kanatlarda da görev yapabiliyor. Diaby, geçen sezon Lizbon formasıyla çıktığı 44 maçta 7 gol 8 asistlik performans gösterdi.
Abdoulay Diaby, 2018-2019 sezonunda 4.5 milyon euro bedelle Belçika'nın Club Brugge ekibinden Sporting Lizbon'a transfer olmuştu.
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