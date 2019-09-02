02 Eylül 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 Giriş Tarihi: 02.09.2019

'ın 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı , 'a geldi

Transferin son gününde 'ın 'dan transferi , siyah-beyazlılar ile sözleşme imzalamak için 'a geldi.

Malili hücum oyuncusu forvet pozisyonundan başka kanatlarda da görev yapabiliyor. Diaby, geçen sezon Lizbon formasıyla çıktığı 44 maçta 7 gol 8 asistlik performans gösterdi.

Abdoulay Diaby, 2018-2019 sezonunda 4.5 milyon euro bedelle 'nın ekibinden Sporting Lizbon'a transfer olmuştu.

İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Anlaşma tamam haberin devamı

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