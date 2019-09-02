Abdouay Diaby resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon forması giyen Abdoulay Diaby'i 1 sezonluğuna kiraladı.

Beşiktaş, Abdoulay Diaby'nin 1 sezonluğuna kiralandığını resmen açıkladı.

Beşiktaş, Sporting Lizbon'un 28 yaşındaki Fransız asıllı Malili oyuncusu Abdoulay Diaby'nin kiralık transferi için anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar, oyuncuyu öğle saatlerinde İstanbul'a getirdi. Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalandı.

108 MAÇTA 36 GOL



Quaresma'nın ayrılışının ardından kanat golcü konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçmişte Lille ve Club Brugge gibi ekiplerinde de forma giyen oyuncuyu kadrosuna kattı.

Belçika ekibi Brugge'de oynadığı 108 müsabakada 36 gol 20 asistlik performans sergileyen Diaby, Sporting Lizbon'da da 47 karşılaşmada 7 gol 8 asistle oynadı.



