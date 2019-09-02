02 Eylül 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Abdouay Diaby resmen Beşiktaş'ta

Abdouay Diaby resmen Beşiktaş'ta
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 Giriş Tarihi: 02.09.2019

, Portekiz Ligi ekiplerinden forması giyen Abdoulay Diaby'i 1 sezonluğuna kiraladı.

, Abdoulay Diaby'nin 1 sezonluğuna kiralandığını resmen açıkladı.

Beşiktaş, 'un 28 yaşındaki Fransız asıllı Malili oyuncusu Abdoulay Diaby'nin kiralık transferi için anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar, oyuncuyu öğle saatlerinde İstanbul'a getirdi. Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalandı.

108 MAÇTA 36 GOL

Quaresma'nın ayrılışının ardından kanat golcü konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçmişte Lille ve Club Brugge gibi ekiplerinde de forma giyen oyuncuyu kadrosuna kattı.

Belçika ekibi Brugge'de oynadığı 108 müsabakada 36 gol 20 asistlik performans sergileyen Diaby, Sporting Lizbon'da da 47 karşılaşmada 7 gol 8 asistle oynadı.

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