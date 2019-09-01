01 Eylül 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Wolverhampton'dan Beşiktaş yorumu: Çok güçlü

Wolverhampton'dan Beşiktaş yorumu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.09.2019

’nde ile eşleşen , İngiliz basını tarafından incelendi.

İngiliz basının saygın kurumlarından olan , 'nde ile aynı grupta yer alan 'ı mercek altına aldı. Siyahbeyazlıların en etkili isminin olduğu belirtilirken, "Türkiye Ligi'nde gol yollarına gitmei iyi bilen birisi varsa o da Burak Yılmaz'dır. 4 büyük takımda oynadı. Geçen sezon 32 maçta 28 gol attı. Sakatlanmadan önce alev almıştı, çok formdaydı" yazıldı. deplasmanının çok zor olduğunu aktaran gazete; "Bu sene gruptan çıkmayı çok isteyecekler. Beşiktaş'ın çok gürültülü bir desteği var hem de yol çok uzun" denildi.
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