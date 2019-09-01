01 Eylül 2019, Pazar
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Wolverhampton'dan Beşiktaş yorumu: Çok güçlü
Giriş Tarihi: 01.09.2019
Avrupa Ligi’nde Wolverhampton ile eşleşen Kara Kartal, İngiliz basını tarafından incelendi.
İngiliz basının saygın kurumlarından olan Daily Mail, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton ile aynı grupta yer alan Beşiktaş'ı mercek altına aldı. Siyahbeyazlıların en etkili isminin Burak Yılmaz olduğu belirtilirken, "Türkiye Ligi'nde gol yollarına gitmei iyi bilen birisi varsa o da Burak Yılmaz'dır. 4 büyük takımda oynadı. Geçen sezon 32 maçta 28 gol attı. Sakatlanmadan önce alev almıştı, çok formdaydı" yazıldı. İstanbul deplasmanının çok zor olduğunu aktaran gazete; "Bu sene gruptan çıkmayı çok isteyecekler. Beşiktaş'ın çok gürültülü bir desteği var hem de yol çok uzun" denildi.
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