01 Eylül 2019, Pazar
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'ASİST'AN CANER
Geçen haftaki 3-0'lık Göztepe zaferine bir gol, bir asistle adını yazdıran Caner Erkin, dünü de boş geçmedi. Tecrübeli sol bek, Vida'nın attığı golde asisti yaptı. Ligde 3 haftada 3 gole direkt etki etti.
Domagoj ‘Vida’ladı
Giriş Tarihi: 01.09.2019
Hırvat stoper, 53’teki kafa golüyle skoru değiştirdi. Performansıyla tam not aldı.
Kara Kartal'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, attığı golle takımını yenilgiden kurtardı. 53. dakikada Caner'in yaptığı ortaya altı pas üzerinde kafa vuruşunu yapan tecrübeli savunmacı, Beşiktaş'ın beraberlik golünü kaydetti. Karşılaşma boyunca mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Vida, yerinde müdahaleleri ile savunmada da görevini yerine getirdi. Siyah-beyazlı futbolcu, maç sonrası "Kazanamadığımız için üzgünüz. Her hafta daha iyi oluyoruz" açıklamasını yaptı.
'ASİST'AN CANER
Geçen haftaki 3-0'lık Göztepe zaferine bir gol, bir asistle adını yazdıran Caner Erkin, dünü de boş geçmedi. Tecrübeli sol bek, Vida'nın attığı golde asisti yaptı. Ligde 3 haftada 3 gole direkt etki etti.
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