01 Eylül 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Domagoj ‘Vida’ladı

Domagoj ‘Vida’ladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.09.2019

Hırvat stoper, 53’teki kafa golüyle skoru değiştirdi. Performansıyla tam not aldı.

'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, attığı golle takımını yenilgiden kurtardı. 53. dakikada Caner'in yaptığı ortaya altı pas üzerinde kafa vuruşunu yapan tecrübeli savunmacı, 'ın beraberlik golünü kaydetti. Karşılaşma boyunca mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Vida, yerinde müdahaleleri ile savunmada da görevini yerine getirdi. Siyah-beyazlı futbolcu, maç sonrası "Kazanamadığımız için üzgünüz. Her hafta daha iyi oluyoruz" açıklamasını yaptı.

'ASİST'AN CANER

Geçen haftaki 3-0'lık zaferine bir gol, bir asistle adını yazdıran , dünü de boş geçmedi. Tecrübeli sol bek, Vida'nın attığı golde asisti yaptı. Ligde 3 haftada 3 gole direkt etki etti.
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