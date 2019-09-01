01 Eylül 2019, Pazar
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Abdullah Avcı'dan Burak Yılmaz açıklaması
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor karşısında iki puan kaybettiklerini fakat oyundan memnun kaldığını dile getirdi. Avcı ayrıca sakatlığı bulunan Burak Yılmaz ile ilgili de konuştu.
01.09.2019
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