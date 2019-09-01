Abdullah Avcı'dan Burak Yılmaz açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ​Çaykur ​Rizespor karşısında iki puan kaybettiklerini fakat oyundan memnun kaldığını dile getirdi. Avcı ayrıca sakatlığı bulunan Burak Yılmaz ile ilgili de konuştu.