07 Eylül 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Serdar Sarıdağ: Abdullah Avcı, Lemina'yı istemedi!

Flaş iddia: Abdullah Avcı Lemina'yı istemedi!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.09.2019

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