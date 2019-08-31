31 Ağustos 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Arsenal'den Elneny'i kadrosuna kattığını açıkladı

Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 Giriş Tarihi: 31.08.2019

Kulübü, 'ın Mısırlı futbolcusu Muhammed 'yi transfer ettiğini duyurdu. Siyah-beyazlılar, Elneny'nin satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını açıkladı.

, 'de forma giyen Mohamed 'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Siyah-beyazlılar dün gece İstanbul'a getirdiği ve sağlık kontrollerinden geçirdiği Mohamed Elneny transferini açıkladı. Kulüp resmi sitesinden 27 yaşındaki oyuncu için, "Kulübümüz, Mohamed Elneny'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Arsenal kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mohamed Elneny'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" açıklaması yapıldı.

Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla ligde 17 maça çıkan Mohamed Elneny, süre aldığı bu maçlarda 1 gol kaydetti.

Beşiktaş Mohamed Elneny transferini bu video ile duyurdu

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