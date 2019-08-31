31 Ağustos 2019, Cumartesi

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Beşiktaş Mohamed Elneny transferini bu video ile duyurdu

Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği Mohamed Elneny'nin transferini resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada bonservisi Arsenal'ın elinde bulunan oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.
31.08.2019

Beşiktaş, dün gece İstanbul'a getirdiği Mohamed Elneny'ye bugün resmi imzayı attırdı. Siyah Beyazlılar, bonservisi Premier Lig devi Arsenal'ın elinde bulunan 27 yaşındaki defansif orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu. Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Mohamed Elneny'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Arsenal kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mohamed Elneny'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

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