31 Ağustos 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Ricardo Quaresma'dan Fikret Orman'a sert sözler

Quaresma'dan Fikret Orman'a sert sözler
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 31.08.2019

3. hafta maçında sahasında MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olan 'da yeni transfer , 'tan ayrılık süreci hakkında konuştu.

'nın Portekizli yıldızı , Ankaragücü maçının ardından 'tan ayrılış süreci hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı 'ın kendisini istemediğini söyleyen Quaresma, "Aslında çok konuşacak bir şey yok. Herkesin bildiği gibi Beşiktaş başkanı beni istemediği için Beşiktaş'tan ayrıldım. Beşiktaş'ta çalışanlara ve orada bulunduğum süre boyunca beni destekleyen taraftarların hepsine çok teşekkür ediyorum. Şimdi artık Kasımpaşalıyım. Kasımpaşa için mücadele etme zamanı.Beşiktaşlı taraftarlara, orada çalışan herkese bana gösterdikleri sevgi için çok teşekkür ediyorum. Başkan hariç çünkü başkan artık benim için olmayan birisi. Beşiktaş her zaman kalbimde olacak" dedi.

"Kırgınlık var mı" sorusunu da yanıtlayan Quaresma, "Beşiktaş başkanı hakkında daha fazla konuşmaya gerek yok. Umarım siz de daha fazla soru sormazsınız. Artık Kasımpaşa'dayım ve burada bulunduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Quaresma, Ankaragücü ile oynanan maç için ise "Rakibimizden daha iyi oynadığımızı düşünüyorum ama kaleyi bulan tek şutları gol oldu. şansı biraz onların yanındaydı. Ancak halen önümüzde daha çok maç var. Başımı dik tutma ve daha iyisini yapmak için çalışma zamanı" şeklinde konuştu.

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