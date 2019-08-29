29 Ağustos 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Quaresma, Beşiktaş taraftarlarına veda etti

Quaresma'dan Beşiktaş taraftarlarına veda
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.08.2019

'tan ayrılmasının ardından ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli futbolcu , siyah-beyazlı taraftarlar için veda mesajı yayımladı.

Quaresma, sosyal medya hesaplarından taraftarına yönelik yaptığı paylaşımda, "Bugün duygu dolu bir gündü, bana değer veren bir kulüple sözleşme imzaladım. Fakat bir yandan da üzgünüm çünkü daima kalbimde olacak bir kulübü ve özel taraftarları geride bıraktım. Sizi asla unutmayacağım, her zaman seveceğim ve saygı duyacağım, kalbimde özel bir yeriniz olacak." ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların kendisine destek verdiğini aktararak, "Beşiktaş Kulübü Başkanı'nın beni takımda istememesi sonrasında bana destek verdiniz. Sizin gibi taraftarlara sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum, desteğiniz benim için çok önemliydi. Umarım hepiniz beni anlarsınız, daima kalbimde olacaksınız." şeklinde görüş belirtti.

Ricardo Quaresma resmen Kasımpaşa'da

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