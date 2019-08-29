Gary Medel resmen Bologna'ya transfer oldu

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'tan ayrılan Şilili futbolcu Gary Medel, İtalyan ekibi Bologna'ya transfer oldu. İki kulüpten de transferle ilgili resmi açıklama geldi.

Beşiktaş ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Gary Medel'in yeni adresi resmen açıklandı.

İtalyan kulübü Bologna, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla Gary Medel'i renklerine bağladığını duyurdu. Kulüp sözleşme süresiyle ilgili bir bilgi paylaşmadı.

BEŞİKTAŞ DA AÇIKLADI

Beşiktaş, Şilili futbolcusu Gary Medel'in İtalyan ekibi Bologna'ya transfer olduğunu duyurdu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle;



"Futbol A Takım oyuncularımızdan Gary Alexis Medel Soto, Bologna FC'ye transfer olmuştur. Gary Medel'e Kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz."