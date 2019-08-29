29 Ağustos 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Gary Medel resmen Bologna'ya transfer oldu

Ayrılık resmileşti! İki kulüpten de açıklama geldi
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 Giriş Tarihi: 29.08.2019

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'tan ayrılan Şilili futbolcu Gary Medel, İtalyan ekibi Bologna'ya transfer oldu. İki kulüpten de transferle ilgili resmi açıklama geldi.

Beşiktaş ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Gary Medel'in yeni adresi resmen açıklandı.

İtalyan kulübü Bologna, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla Gary Medel'i renklerine bağladığını duyurdu. Kulüp sözleşme süresiyle ilgili bir bilgi paylaşmadı.

BEŞİKTAŞ DA AÇIKLADI

Beşiktaş, Şilili futbolcusu Gary Medel'in İtalyan ekibi Bologna'ya transfer olduğunu duyurdu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle;

" A Takım oyuncularımızdan Gary Alexis Medel Soto, Bologna FC'ye transfer olmuştur. Gary Medel'e Kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz."

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