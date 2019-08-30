30 Ağustos 2019, Cuma
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Beşiktaş'tan Mehmet Ekici için sert sözler
Giriş Tarihi: 30.08.2019
İkinci Başkan Serdal Adalı, Mehmet Ekici’nin Beşiktaş’a geleceği iddiaları için “Zamanında Beşiktaş’a yaptıklarını herkes iyi biliyor. Değil transfer olmak, asla bu kulübün önünden bile geçemez” dedi.
Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Mehmet Ekici'nin Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüştü haberleri üzerine, siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Serdal Adalı açtı ağzını, yumdu gözünü. Beşiktaş kulübü dün sabah saatlerinde "Başkanımız Fikret Orman ile Futbol Direktörümüz Ali Naibi, söz konusu futbolcu için herhangi bir transfer görüşmesinde bulunmamıştır" açıklamasını yaparken, Serdal Adalı ile sert ifadeler kullandı. Duhuliye.com'a konuşan Adalı "basında çıkan Mehmet Ekici haberlerini takip ediyorum. Taraftarlarımız rahat olsun, biz kolej havasında yeni bir takım yaratmaya çalışıyoruz, Mehmet Ekici'nin geçen sene transfer zamanında Beşiktaş'a yaptıklarını herkes biliyor, değil transferini yapmak kulübün önünden bile geçemez" dedi. Sportif direktör Ali Naibi de, "Ben Ekici transferi ile ilgili kimseyle buluşup görüşme yapmadım" açıklamasında bulundu.
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