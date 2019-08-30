30 Ağustos 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Mehmet Ekici için sert sözler

Beşiktaş'tan Mehmet Ekici için sert sözler
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 30.08.2019

İkinci Başkan , ’nin ’a geleceği iddiaları için “Zamanında Beşiktaş’a yaptıklarını herkes iyi biliyor. Değil olmak, asla bu kulübün önünden bile geçemez” dedi.

'nin gözden çıkardığı 'nin Başkanı ile görüştü haberleri üzerine, siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı açtı ağzını, yumdu gözünü. Beşiktaş kulübü dün sabah saatlerinde "Başkanımız Fikret Orman ile Futbol Direktörümüz , söz konusu futbolcu için herhangi bir görüşmesinde bulunmamıştır" açıklamasını yaparken, Serdal Adalı ile sert ifadeler kullandı. Duhuliye.com'a konuşan Adalı "basında çıkan Mehmet Ekici haberlerini takip ediyorum. Taraftarlarımız rahat olsun, biz kolej havasında yeni bir takım yaratmaya çalışıyoruz, Mehmet Ekici'nin geçen sene transfer zamanında Beşiktaş'a yaptıklarını herkes biliyor, değil transferini yapmak kulübün önünden bile geçemez" dedi. Sportif direktör Ali Naibi de, "Ben Ekici transferi ile ilgili kimseyle buluşup görüşme yapmadım" açıklamasında bulundu.
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