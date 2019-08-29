29 Ağustos 2019, Perşembe

KASIMPAŞA A.Ş.

Ricardo Quaresma resmen Kasımpaşa'da

Quaresma resmen Kasımpaşa'da
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 29.08.2019

, futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

'tan ayrılan Quaresma'nın yeni adresi yine oldu. , kendisini 1+1 yıllığına 'ya bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Lacivertli beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından, Quaresma'nın kariyeriyle ilgili bir video paylaşıldı ve "Hoş Geldin " denildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada ise "Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri yer aldı.





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