21 Ağustos 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Mounie için 6 milyon Euro

Mounie için 6 milyon Euro
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.08.2019

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren 'ta başkan , ’de görüştüğü 24 yaşındaki golcü Mounie’nin kulübü Huddersfield ile bonservis konusunda anlaşmaya vardı.

'ta 'ın sakatlığından dolayı forvet hattına alternatif bir isim arayan yönetim, 'de Huddersfield forması giyen Steve Mounie için Ada ekibiyle masaya oturdu. İngiltere'ye giden Başkan ile Futbol Direktörü Ali Naibi bu için sıkı bir pazarlığa girdi. Beşiktaş, 24 yaşında ve 1.90 boyundaki santrfor için İngiliz ekibine kiralama teklifinde bulundu. 'den düşen ve nakit para ihtiyacı olan Huddersfield futbolcuyu kiralamaya sıcak bakmadığını ve bonservisli satış yapabileceklerini Beşiktaşlı yetkililere ilettiler. Beşiktaş gelen bu yanıtın ardından Mounie için Huddersfield'e 6 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Ada ekibinin bu hafta sonuna kadar yanıt vereceği öğrenildi.

Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! Konoplyanka derken...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! Konoplyanka derken... Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! Konoplyanka derken...
Lens Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı Lens Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı
Fabri sürprizi Fabri sürprizi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör