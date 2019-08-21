21 Ağustos 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı Isimat Mirin resmen Toulouse'da!

Isimat Mirin resmen Toulouse'da!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.08.2019

, geride bıraktığımız sezonun devre arasında takıma katılan defans oyuncusu Isimat-Mirin'in 'a kiralandığını duyurdu.

'tan yapılan açıklama şöyle;

" A Takım oyuncularımızdan , 2019/2020 sezon sonuna kadar kira bedeli ve satın alma opsiyonuyla ekibi 'a kiralanmıştır."

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