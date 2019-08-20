20 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! Konoplyanka derken...

Teknik direktör Şenol Güneş'in takımdan ayrılmasıyla birlikte takımın başına getirilen Abdullah Avcı ie yeni bir başlangıç yapan Beşiktaş, transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Torino'dan kiralanan Adem Ljajic'in bonservisini aldıktan sonra transfer uzun süre sessi kalan ve ardından Tyler Boyd, Douglas, Sedat Şahintürk, Victor Ruiz ve Pedro Rebocho ile resmi sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, bir transfer daha mutlu sona ulaştı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 20.08.2019 22:24 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 22:26
  • 1
  • 15
Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! Konoplyanka derken...

Süper Lig'de yeni sezona 3-0'lık Sivasspor mağlubiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi...

  • 2
  • 15
Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! Konoplyanka derken...

Yaz transfer döneminde uzun süre sessiz kalan siyah-beyazlılar; Tyler Boyd, Douglas, Victor Ruiz ve Pedro Rebocho ile resmi sözleşme imzalayarak suskunluğunu bozmuştu.

  • 3
  • 15
Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! Konoplyanka derken...

Oyuncu arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların öncelikli hedefi ise forvet ve kanat transferleri...

  • 4
  • 15
Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! Konoplyanka derken...

Kanat transferi için Schalke 04 forması giyen Yevhen Konoplyanka ile görüşen ve oyuncuyla her konuda anlaşan yönetim, bu transferi önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor.

  • 5
  • 15
Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! Konoplyanka derken...

Bir yandan forvet arayışlarını da sürdüren Beşiktaş'ın listesinde Khouma Babacar, Miguel Borja, Cenk Tosun ve Oumar Niasse gibi isimler var.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör