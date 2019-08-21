21 Ağustos 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Fabri sürprizi

Fabri sürprizi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.08.2019

'nın isteğiyle kaleci arayışlarını sürdüren 'ta gündeme geçtiğimiz sezon Fulham'a satılan İspanyol İspanyol kaleci geldi. Siyah-beyazlı yönetimin tecrübeli kaleciye "Bonservisini al gel" dediği öğrenildi.

Teknik direktör 'nın talebi üzerine kaleci arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlıların, eski kalecileri Fabricio ile bir kez daha temasa geçtiği öğrenildi. Sezon bittiğinden bu yana bir çok isimle temasa geçen yönetimin, yerli kaleci arayışlarının dışında Fabricio ismine de Avcı'dan onay çıkması üzerine İspanyol file bekçisiyle temasa geçtiği ifade edildi. Görüşülen isimlerden için kulübünün bonservisini bedelsiz vermeye yanaşmaması, 'ın futbola dönmeyi reddetmesi, İrfan Can için de 'un ciddi bir bonservis istemesi üzerine rota yeniden 'ye döndü. direktörü Ali Naibi'nin, Fabri ile görüşerek, "Al bonservisini gel" dediği, Fabri'nin de Fulham'a sözleşmesini feshetmeyi teklif ettiği bildirildi.

BABACAN BEKLEMEDE

'ın listesindeki kaleci 'ın durumu 'in yapacağı transfere bağlı. Karius'un sakatlığı sonrası kaleci transferini gündemine alan Beşiktaş, Volkan Babacan için görüşme halindeydi. Başakşehir'in 22 yaşındaki kaleci Muhammed için ile prensip anlaşmasına vardığı, resmi imzaların atılması durumunda Volkan Babacan'ın Beşiktaş'a gitmesine izin vereceği ifade edildi.

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