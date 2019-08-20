Beşiktaş'ta ayrılık! İşte yeni takımı

Beşiktaş'ın 27 yaşındaki stoperi Isimat Mirin, Toulouse'a kiralandı. Oyuncunun kiralama bedeli açıklanmazken, maaşının tamamını Fransız ekibi karşılayacak.

Beşiktaş'ın Fransız stoperi Nicolas Isimat-Mirin Fransa Ligi'ne transfer oldu. Mirin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse için sağlık kontrolünden geçmek üzere Fransa'ya gitti.

Savunma bölgesinde Gen Shoji ve Agustin Rogel'in sakatlanması sonrası Toulouse, Beşiktaş'ın Fransız stoperi Isimat-Mirin'i transfer etmek istemişti... 27 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden de geçti ve yeni sezonda Fransa'da top koşturacak.

Mirin geçtiğimiz sezonun devre arasında PSV Eindhoven'dan 350 bin euro bonservis bedeli ile transfer edilmişti.

Fransız futbolcu Beşiktaş'ta 14 karşılaşmada forma giydi.