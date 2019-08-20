20 Ağustos 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta ayrılık! İşte yeni takımı

Beşiktaş'ta ayrılık! İşte yeni takımı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 Giriş Tarihi: 20.08.2019

'ın 27 yaşındaki stoperi Isimat Mirin, Toulouse'a kiralandı. Oyuncunun kiralama bedeli açıklanmazken, maaşının tamamını Fransız ekibi karşılayacak.

'ın Fransız stoperi Nicolas Isimat-Mirin Fransa Ligi'ne transfer oldu. Mirin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse için sağlık kontrolünden geçmek üzere Fransa'ya gitti.

Savunma bölgesinde Gen Shoji ve Agustin Rogel'in sakatlanması sonrası Toulouse, Beşiktaş'ın Fransız stoperi Isimat-Mirin'i transfer etmek istemişti... 27 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden de geçti ve yeni sezonda Fransa'da top koşturacak.

Mirin geçtiğimiz sezonun devre arasında PSV Eindhoven'dan 350 bin euro bonservis bedeli ile transfer edilmişti.

Fransız futbolcu Beşiktaş'ta 14 karşılaşmada forma giydi.

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