Jeremain Lens Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Sezonun sona ermesiyle birlikte kiralık futbolcular da dahil 6 isimle yollarını ayıran Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Jeremain Lens de takımdan ayrılıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği Hollandalı kanat oyuncusunun yeni takımı belli oldu.

Giriş Tarihi: 20.08.2019 23:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





