20 Ağustos 2019, Salı
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Jeremain Lens Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı
Sezonun sona ermesiyle birlikte kiralık futbolcular da dahil 6 isimle yollarını ayıran Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Jeremain Lens de takımdan ayrılıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği Hollandalı kanat oyuncusunun yeni takımı belli oldu.
Giriş Tarihi: 20.08.2019 23:39
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