20 Ağustos 2019, Salı

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Jeremain Lens Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Sezonun sona ermesiyle birlikte kiralık futbolcular da dahil 6 isimle yollarını ayıran Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Jeremain Lens de takımdan ayrılıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği Hollandalı kanat oyuncusunun yeni takımı belli oldu.

Giriş Tarihi: 20.08.2019 23:39
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Jeremain Lens Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Jeremain Lens Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Sezona farklı Sivasspor mağlubiyeti ile başlayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı takımdaki eksik bölgeleri belirledi.

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Jeremain Lens Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Buna göre Konoplyanka transferinde sona yaklaşan Beşiktaş'ta mevcut oyuncuların geleceği belirsizliğini koruyordu.

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Jeremain Lens Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Özellikle bu sezon kadroda düşünülmeyen Jeremain Lens'in akıbeti merak ediliyordu.

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Jeremain Lens Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Hollanda basınından Hollandalı futbolcunun transferi ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

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